SO machen, nicht SOOO

Kennen wir. Es wird einem immer mal gesagt, wie man etwas zu machen hat. Natürlich im Interesse der

Sicherheit oder auch

weltweiten Sicherheit,

Gesetzgebung,

pragmatischen Durchführbarkeit.

Oder weil es anders herum verboten ist. Schon klar. Bumble zum Beispiel, die nach eigenen Worten "honigsüße Community" erklärt uns zum Beispiel, welche Selfies man wie in der Hach-ich-glaub-ich-möchte-Dich-Kennenlernen Datenbank ablegen darf.

Es ist zum Beispiel, so im Blog von Bumble, voll OK, sich im Bikini am Strand zu fotografieren, das aber im Bad mit Unterwäsche zu tun, ist nicht OK. Man darf sich auch mit einem Kind ablichten, aber das Kind alleine, das ist nicht OK. Und wenn man bei Workouts zufällig ein fotofähiges Handy hat, dann geht das in Ordnung, im Bad allerdings, nur mit Handtuch oder so: nein. Das geht gar nicht. Um es zusammenzufassen. Wer kleine Kinder im Bad in sein Profil stellt, und das noch in Unterwäsche, der ist eigentlich in Bumble schon erledigt. Wer allerdings zusammen mit seinem Sprössling am Strand einen zünftigen Workout betreibt, der ist schon voll OK. Klar, das passiert nicht, weil Bumble etwas gegen Kinder im Bad hat. Vielmehr (wieder ein Zitat):

The new photo moderation rules aren’t our effort to be the prude police, but rather a way to ensure that everyone has the experience we’ve promised: a safe, friendly place to meet new people. Bumble is not a place to go to act differently than you would IRL.

Siehe oben, es geht um Sicherheit, Badezimmer sind verdammt gefährlich. Und Kinder mit auf das Profil eines Datingplattform zu packen ist eh ein bisschen... weird, oder? Egal, ob am Strand, in den Armen der Mutter (klar, in Väterarmen wäre das doch irgendwie...komisch, nicht?) oder in der vielzitierten keramischen Abteilung. Vielleicht wäre "keine Kinder" als Regel einfacher. Und ob Männer oder Frauen ein wenig zu offenherzig am Strand oder auf dem Kneipenklo ihre Konterfeis ablichten, das regelt der Markt, nicht?

Gut, im gleichen Blog steht auch, man soll sich nicht um den Kram scheren, den andere tun, sondern "seine Seite der Straße sauber halten". Schon klar. Solange die Straße zum Strand führt, ist das kein Problem.

Da freut man sich dann schon auf die neue mit Bohai gelaunchte VR-Brille im Umfeld von Facebook, mit der man sicher auch spannende Regeln von Bumble zu sehen bekommen wird. Keine Avatare, die einen ins Badezimmer einladen wollen. Eh klar. Die Welt muss sauber bleiben und sicher. Das wird sie so auf alle Fälle.