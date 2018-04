TV- und Streaming-Tipps für Nerds

Intergalaktische Kopfgeldjäger, ein heldenhafter Lauch und eine ehrerbietende Persiflage - wir haben wieder Nerd-taugliche Sendungen für die kommende Woche herausgesucht.

Die meisten von uns zahlen fleißig die GEZ-Gebühren, viele verfügen über ein Amazon-Prime- oder Netflix-Abo und einige zahlen für HD-Inhalte im Free-TV sogar nochmal extra. Meckern über die Qualität des Programms tun wiederum fast alle. Gibt es tatsächlich keine guten Filme, Serien, Dokus und Radiosendungen mehr, die auch Nerds erhellen und unterhalten? Die Antwort lautet ganz klar: Doch, es gibt sie! Und wir liefern dafür jeden Freitag aktuelle Beispiele.

Tipp: Wenn es nicht unbedingt eine nerdige Sendung sein muss, sondern einfach nur ein guter Film oder eine neue Serie, dann empfehlen wir einen Blick in unsere aktuelle Amazon- und Netflix-Vorschau.

Ein Nerd gegen den Rest der Welt

Der eher schüchtern und schwächlich wirkende Scott hat es faustdick hinter den Ohren, doch seine wahren Fähigkeiten macht ihm erst sein neuer Schwarm Ramona bewusst. Das Herz dieser Dame kann er nämlich nur erobern, indem er ihre sieben teuflischen Ex-Freunde in spektakulären Kämpfen aus dem Weg räumt. Die Kämpfe gegen die diabolischen Ex-Lover finden allesamt in einem comichaften Videospiel-Look statt und sind mit allerlei Nerd-Referenzen auf Games, Mangas und Musik gespickt. So prügelt und trickst sich der 22-jährige Frontmann der Indie-Rock-Band "Sex Bob-omb" durch die Reihen der Ex-Freund*innen - ob erfolgreich oder nicht, davon kann sich jeder selbst überzeugen. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt wird am Samstag, den 07.04.2018 um 20:15 Uhr bei RTL II ausgestrahlt. Neben Michael Cera und Mary Elizabeth Winstead hat auch die Oscar-Preisträgerin Brie Larson einen kurzen aber unterhaltsamen Auftritt als eine der Ex-Freundinnen von Ramona.

Bild 1 von 6 TV- und Streaming-Tipps (6 Bilder) Inglourious Basterds gibt es am Samstag, den 07.04.2018 um 22:00 Uhr bei ZDFneo zu sehen.



Kult von Tarantino

An mittlerweile 15 Filmen hat Quentin Tarantino schon als Autor mitgewirkt, bei neun davon war er unter anderem auch für die Regie verantwortlich. Zu seinen bekanntesten und ebenso beliebtesten Werken gehören Pulp Fiction, Kill Bill und Django Unchained - und natürlich auch Inglourious Basterds. Letzterer basiert auf einem fiktiven Verlauf des 2. Weltkriegs und erzählt eine Geschichte in fünf Kapiteln, die alle inhaltlich miteinander verbunden sind. Im Zentrum der Handlung steht das jüdische Mädchen Shoshanna, das zu Beginn des Films den Nazis nur knapp entkommt und ihr Leben dem Kampf gegen jene verschrieben hat - unter anderem plant sie einen Anschlag auf Adolf Hitler. Aus dem für Tarantino-Verhältnisse recht normalen Star-Aufgebot ragt neben Größen wie Brad Pitt, Mélanie Laurent, Diane Kruger und Michael Fassbender vor allem der Österreicher Christoph Waltz in seiner Rolle als SS-Standartenführer Hans Landa hervor. Aber auch einige bekannte deutsche Schauspieler, wie Martin Wuttke, Ken Duken, Daniel Brühl und Gedeon Burkhard sind in dem kultigen Streifen zu sehen. Inglourious Basterds läuft am Samstag, den 07.04.2018 um 22:00 Uhr bei ZDFneo.

Eine bessere (Parallel-)Welt

Der Science-Fiction-Film A World Beyond (Originaltitel: Tomorrowland) erzählt von einer futuristischen Parallelwelt namens Tomorrowland. Protagonistin Casey (Britt Robertson) kann diese erreichen, indem sie einen Ansteck-Button mit dem Buchstaben "T" darauf berührt. Den Button hat ihr das Roboter-Mädchen Athena zugesteckt, die bereits in den 60er-Jahren dem Jungen Frank Walter (George Clooney) ebenfalls einen Anstecker zukommen ließ. Was es mit dem kleinen Souvenir und Tomorrowland auf sich hat, erfährt Casey erst, als Athena sie eines Tages vor Franks Haustür absetzt. Der erzählt ihr, dass Gustave Eiffel, Jules Verne, Nikola Tesla und Thomas Edison einst eine Vereinigung gründeten, die mithilfe von besonders begabten Menschen für eine bessere Zukunft in einer von ihnen entdeckten Parallelwelt - Tomorrowland - sorgen wollten. Als Casey, Athena und Frank nach Tomorrowland reisen, stellen sie schnell fest, dass ihre eigentliche Aufgabe darin besteht, die Welt vor ihrem Untergang zu bewahren. A World Beyond gibt es am Sonntag, den 08.04.2018 um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.

Postapokalyptische SciFi-Prügelei

Wer Science Fiction und Martial Arts mag, der könnte Gefallen an der Serie Into The Badlands finden. In einer dystopischen Zukunft existieren in den sogenannten "Badlands" sieben Zonen, die jeweils von einem Baron beherrscht werden. Jeder dieser Barone herrscht auch über exklusive Güter, beispielsweise Mohn-Felder oder Öl. Die auf den ersten Blick stabilen Beziehungen der Herrscher untereinander sind jedoch von Intrigen und Tricksereien geprägt. Da Schusswaffen aus den Badlands verbannt wurden, lassen sich die Barone von Kampfkunst-begabten Söldnern schützen, den sogenannten Clippern. Ein solcher ist auch der Hauptcharakter Sunny (Daniel Wu), der eines Tages auf einen scheinbar hilflosen Jungen namens M.K. trifft, den er fortan unter seine Fittiche nimmt. Die ersten beiden Staffeln von Into The Badlands sind ab sofort bei Amazon Prime Video verfügbar. Eine 16-teilige 3. Staffel der Serie wurde 2017 abgedreht und wird im April erstmals ausgestrahlt - auf welchem Sender beziehungsweise bei welchem Anbieter ist noch nicht bekannt.

Spaß im Weltall

Star Trek auf die Schippe zu nehmen kann schon mal nach hinten losgehen – echte Trekkies sind mitunter recht schnell zu verärgern, wenn es um ihre Lieblings-Sendung geht. Dessen war sich wohl auch Family-Guy-Macher Seth MacFarlane bewusst, als er die Science-Fiction-Serie The Orville schuf. Die Serie ist Hommage und Persiflage zugleich: Sie versteht es, Star Trek zu veralbern, ohne den nötigen Respekt zu verlieren. Und bedient sich dabei gelungen am Star-Trek-Universum mit all seinen Charakteren, Technologien und Eigenheiten. Das ist nicht nur für Fans der Serie interessant, sondern vermag auch Zuschauer zu unterhalten, die mit Star Trek eigentlich nichts am Hut haben. In The Orville erlebt Captain Ed Mercer (Seth MacFarlane) gemeinsam mit der Crew seines Forschungsraumschiffs Orville Abenteuer in fernen Galaxien - ganz ähnlich wie beim Vorbild, nur mit einer großen Prise Humor gewürzt. The Orville wird aktuell bei ProSieben ausgestrahlt. Dort gibt es wöchentlich eine neue Folge, immer dienstags um 21:10 Uhr - so auch am 10.04.2018. Wer die bereits gezeigten Episoden verpasst hat, der kann auf die ProSieben-Mediathek zurückgreifen. Die erste Folge ist dort leider nicht mehr verfügbar, was jedoch nicht weiter schlimm ist, da es keine komplexen Zusammenhänge gibt, die man nicht auch noch in der 2. oder 3. Folge erfassen könnte. Alle Folgen der Serie sind gegen Bares auch stets bei Amazon Instant Video abrufbar.

Geheimtipp zum Wochenende

Stargate, Andromeda, Firefly und andere SciFi-Serien der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre haben ihren ganz eigenen Charme. Der rührt zum Beispiel von den wenig aufwendigen Spezialeffekten her, aber auch von den oft unbekannten und doch charismatischen Darstellern oder den recht leicht verdaulichen Handlungen. Auf dieser Schiene fährt auch die Serie Killjoys aus dem Jahr 2015. Killjoys spielt in einer fiktiven Zukunft, in der unser Sonnensystem kurz vor der Zerstörung steht. In dieser chaotischen Zeit bereisen die drei intergalaktischen Kopfgeldjäger Dutch, John und D'avin allerlei Planeten, um dort unterschiedliche Missionen zu erfüllen. Unter anderem suchen sie nach vermissten Personen und Gegenständen oder führen Kriminelle ihrer gerechten Strafe zu. Von Killjoys stehen bei Netflix die ersten beiden Staffeln jederzeit zum Ansehen bereit. Die 3. Staffel wurde 2017 zum ersten Mal in Deutschland ausgestrahlt; wann sie bei einem Streaming-Dienst verfügbar sein wird, ist jedoch unklar. Darüber hinaus wurden im vergangenen Jahr auch eine vierte und eine abschließende fünfte Staffel angekündigt.

Haben Sie die letzte Ausgabe von "Nerdige Aussichten" verpasst? Kein Problem, denn an dieser Stelle habe ich die beliebtesten Sendungen der letzten Wochen noch einmal in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Haben Sie vielleicht noch den ein oder anderen sehenswerten Tipp? Welche Sendungen sollte man als Nerd nicht verpassen? Erzählen Sie doch in den Kommentaren davon!